52-летняя популярная телеведущая показала лицо без макияжа на новом видео

Британская актриса и популярная телеведущая ведущая Аманда Холден показала внешность без макияжа на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость поделилась с подписчиками роликом, в котором разыграла своего друга комика и писателя Алана Карра. Так, телезвезда незаметно подкралась к стене и неожиданно выпрыгнула перед приятелем. Испугавшись, артист закричал, а сама Холден убежала. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика.

Ранее американская актриса Джулианна Мур также показала естественную внешность и порадовала фанатов. 62-летняя знаменитость поделилась в соцсетях снимком из кабинета косметолога. Так, она запечатлела себя без косметики, прикрыв полотенцем верхнюю часть тела. Видно, что на лице звезды присутствуют морщины и пигментные пятна.