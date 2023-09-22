Джулианна Мур порадовала фанатов снимком без макияжа

Американская актриса Джулианна Мур показала естественную внешность и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

62-летняя знаменитость поделилась снимком из кабинета косметолога. Так, она запечатлела себя без косметики, прикрыв полотенцем верхнюю часть тела. При этом специалист, в свою очередь, держит в руках устройство с инфракрасным лазером и проводит им по лицу Мур. Видно, что на лице звезды присутствуют морщины и пигментные пятна.

Поклонники оценили внешний вид актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Тебе это не нужно! Вы и так красивая», «Джулианна — единственная знаменитость, которая честна с нами», «Какая ты красивая», «Веснушки тебе к лицу», «Красиво стареет», — высказывались они.

В январе Джулианна Мур рассказала о детали внешности, которую она случайно испортила на всю жизнь в молодости. По словам телезвезды, главным в мейкапе для нее является прорисовка бровей, поскольку в подростковом возрасте она выщипала чересчур много волосков. «Я просто разрушила мои брови. Один раз я дала им отрасти вновь, но потом снова выщипала их. С тех пор они просто не растут, поэтому мне приходится постоянно рисовать их на своем лице», — пожаловалась звезда.