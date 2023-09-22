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07:24, 22 сентября 2023Россия

В Крыму призвали лишить Украину права на собственную армию

Представитель Крыма Смирнов призвал лишить Украину права на собственную армию

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что полуостров «нужно уничтожить». Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Крыма призвал лишить Украину права на собственную армию, поскольку угрозы в сторону полуострова со стороны украинских политиков не прекращаются.

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«Одним из условий создания нового безопасного европейского мира должен быть не только внеблоковый статус Украины, но и лишение ее права иметь собственные вооруженные силы. Прежде всего это будет лучшей гарантией безопасности и для самих украинцев», — подчеркнул он.

Смирнов добавил, что слова Подоляка о желании Украины уничтожить Крым доказывает, что безопасность российских территорий может быть обеспечена после полной демилитаризации Украины и смены власти в республике.

Ранее Подоляк подчеркивал, что удары Киева по Крыму согласованы с западными партнерами. Союзники поддерживают идею украинских властей «уничтожать все российское» на полуострове.

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    Марина Совина
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