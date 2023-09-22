В Крыму призвали лишить Украину права на собственную армию

Представитель Крыма Смирнов призвал лишить Украину права на собственную армию

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что полуостров «нужно уничтожить». Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Крыма призвал лишить Украину права на собственную армию, поскольку угрозы в сторону полуострова со стороны украинских политиков не прекращаются.

«Одним из условий создания нового безопасного европейского мира должен быть не только внеблоковый статус Украины, но и лишение ее права иметь собственные вооруженные силы. Прежде всего это будет лучшей гарантией безопасности и для самих украинцев», — подчеркнул он.

Смирнов добавил, что слова Подоляка о желании Украины уничтожить Крым доказывает, что безопасность российских территорий может быть обеспечена после полной демилитаризации Украины и смены власти в республике.

Ранее Подоляк подчеркивал, что удары Киева по Крыму согласованы с западными партнерами. Союзники поддерживают идею украинских властей «уничтожать все российское» на полуострове.