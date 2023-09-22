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16:57, 22 сентября 2023Путешествия

Стали известны подробности об отдыхающих в Севастополе туристах

АТОР: туристическая инфраструктура в Севастополе работает в штатном режиме
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Туристическая инфраструктура в Севастополе работает в штатном режиме, а отдыхающие в городе туристы в основном размещены у моря, а не в центре. Подробностями о ситуации в городе с РИА Новости поделились в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«К туроператорам туристы, находящиеся на курорте, не обращались. Курортные зоны Севастополя, отели функционируют в обычном режиме, инфраструктура работает», — рассказали в организации.

Стало также известно, что туристам рекомендовали временно не выезжать в центр города и соблюдать меры предосторожности. По данным АТОР, с января 2023 года Севастополь принял на 40 процентов меньше туристов, чем в 2022 году.

Ранее депутат Госдумы, зампред комитета по туризму Татьяна Лобач заявила, что ракетный удар по Севастополю никак не повлияет на туристический поток в регионе. «У нас немногие туристы, которые хотели попасть в Крым и Севастополь, смогли сюда добраться. Поэтому ситуация, которая сейчас случилась, никак не повлияет на туристический поток», — пояснила Лобач.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по расположенному в Севастополе штабу Черноморского флота ранее 22 сентября.

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    Алина Черненко
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