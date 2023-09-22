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16:02, 22 сентября 2023Путешествия

Раскрыто влияние ракетной атаки в Севастополе на поведение российских туристов

Депутат Лобач: удары по Севастополю никак не повлияют на туристический поток

Фото: Алексей Малашенко / ТАСС

Ракетный удар по Севастополю никак не повлияет на туристический поток в регионе, заявила депутат Госдумы, зампред комитета по туризму Татьяна Лобач. Влияние атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым на поведение российских туристов она раскрыла в беседе с RTVI.

По ее словам, учитывая непростую ситуацию, которая сложилась в 2023 году, у туристов была ограничена возможность доехать или долететь до полуострова.

«У нас немногие туристы, которые хотели попасть в Крым и Севастополь, смогли сюда добраться. Поэтому ситуация, которая сейчас случилась, никак не повлияет на туристический поток», — пояснила Лобач.

Кроме того, депутат отметила, что туристического сезона в 2023 году ни в Крыму, ни в Севастополе практически не было.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. На место ЧП выехали кареты скорой помощи, обломки были разбросаны на сотни метров. Последствия ракетного удара сняли на видео.

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    Алина Черненко
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