Венгрия заблокировала заявление ЕС с осуждением Азербайджана

Венгрия заблокировала заявление ЕС с осуждением Баку за ситуацию в Карабахе

Венгрия заблокировала заявление Европейского союза (ЕС) с осуждением Азербайджана за проведение операции в Нагорном Карабахе. Об этом заявил журналист «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признан в РФ иноагентом) Рикард Йозвяк в своем аккаунте в X (бывший Твиттер).

Он добавил, что «ему сообщили три источника в ЕС, знакомые с ситуацией».

Заявление объединения с осуждением действий Баку должно было быть совместным документом всех 27 стран ЕС. Однако из-за действий Венгрии главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю пришлось выступить с данным заявлением от собственного имени.

Ранее более 60 депутатов Европейского парламента (ЕП) спросили Борреля о санкциях против Азербайджана за «нарушение перемирия» в Нагорном Карабахе. Помимо этого, в запросе спрашивается о том, какие действия собирается предпринять Боррель «за нарушение прекращения огня». Депутаты объясняют свои действия желанием не допустить начала новой войны.