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07:00, 22 сентября 2023Забота о себе

Женщина завела роман с БДСМщиком и удивилась его нежеланию наказывать ее

Фото: Maria Vlasova / Unsplash

Если в БДСМ-отношениях одного из партнеров не устраивает расстановка сил, нужно задуматься о переменах, считает бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя. Такой совет она дала женщине, которая завела роман с БДСМщиком и удивилась его нежеланию наказывать ее, пишет издание Slate.

В письме женщина рассказала о своем доминантном избраннике, которого назвала Карлом. По ее словам, Карл хорош всем, кроме строгого следования собственным правилам. «Он не наказывает меня, пока я не нарушу одно из обозначенных им заранее правил. Иногда я умоляю о наказании, но не получаю его, если не заслужила», — объяснила автор письма. Занимающая подчиненную позицию женщина уточнила, что мечтает быть отшлепанной или выпоротой, но не может нарушать установленные правила только ради этого. Из-за этого в сексуальных практиках пары наступила пауза.

Стоя указала на то, что доминантный партнер ведет себя некорректно, поскольку договоренности в БДСМ-практиках должны устраивать обоих партнеров. «Пора четко объяснить ему, что вам это не подходит. Если нужно, дайте ему последний шанс: опишите, какими видите идеальные отношения. Может, вы найдете баланс между справедливым наказанием и собственной способностью нарушать правила», — написала порнозвезда. По словам Стои, если даже после этого партнер продолжит упираться, стоит подыскать себе более подходящего человека.

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    Александра Лисица
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