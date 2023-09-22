Женщина завела роман с БДСМщиком и удивилась его нежеланию наказывать ее

Если в БДСМ-отношениях одного из партнеров не устраивает расстановка сил, нужно задуматься о переменах, считает бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя. Такой совет она дала женщине, которая завела роман с БДСМщиком и удивилась его нежеланию наказывать ее, пишет издание Slate.

В письме женщина рассказала о своем доминантном избраннике, которого назвала Карлом. По ее словам, Карл хорош всем, кроме строгого следования собственным правилам. «Он не наказывает меня, пока я не нарушу одно из обозначенных им заранее правил. Иногда я умоляю о наказании, но не получаю его, если не заслужила», — объяснила автор письма. Занимающая подчиненную позицию женщина уточнила, что мечтает быть отшлепанной или выпоротой, но не может нарушать установленные правила только ради этого. Из-за этого в сексуальных практиках пары наступила пауза.

Стоя указала на то, что доминантный партнер ведет себя некорректно, поскольку договоренности в БДСМ-практиках должны устраивать обоих партнеров. «Пора четко объяснить ему, что вам это не подходит. Если нужно, дайте ему последний шанс: опишите, какими видите идеальные отношения. Может, вы найдете баланс между справедливым наказанием и собственной способностью нарушать правила», — написала порнозвезда. По словам Стои, если даже после этого партнер продолжит упираться, стоит подыскать себе более подходящего человека.

Ранее секс-коуч Дейдре Сандерс дала совет обеспокоенному мужчине, который женат на любительнице жесткого секса. Сандерс отметила, что иногда, попробовав экстремальные практики, человек теряет интерес к обычному сексу, однако это не дает женщине право принуждать к такому виду интима мужа.