Водителя обвинили в убийстве после ДТП на автопилоте

Reuters: В Техасе водителю Tesla предъявили обвинение в убийстве после ДТП на автопилоте

Власти американского штата Техас предъявили обвинение в непредумышленном убийстве 44-летнему мужчине из-за смертельного ДТП с участием электромобиля Tesla в городе Кэти. О происшествии сообщает Reuters.

Как уточняется, в результате инцидента погибла 76-летняя женщина. По версии следствия, в июне автомобилист врезался на Tesla Model 3 в жилой дом. Стражам порядка он заявил, что машина двигалась в режиме Full Self-Driving, позволяющем машине самостоятельно выполнять сложные маневры. Водитель признался, что во время поездки переключал музыку на сенсорном экране и потерял сознание.

В материалах указывается, что перед столкновением автомобиль разогнался примерно до 117 километров в час), что более чем вдвое превышало разрешенную скорость. Следователи выяснили, что за минуту до ДТП водитель не использовал тормоза. В его анализах не нашли следы алкоголя или запрещенных веществ.

Между тем в Tesla не согласились с версией водителя. Глава компании Илон Маск указал, что в режиме Full Self-Driving автомобиль движется медленно по жилым улицам. Кроме того, по словам вице-президента компании по программному обеспечению, мужчина сам отключил действие системы, полностью нажав педаль акселератора.

Суд назначил обвиняемому залог в размере 150 тысяч долларов. Его обязали носить электронный браслет. Ко всему прочему, американцу запретили управлять автомобилем. Семья погибшей предъявила компании иск, обвинив Tesla в халатности и недостаточном информировании пользователей о том, что в системе автономного вождения есть существенные недостатки.

Ранее сообщалось, что в США автомобиль Tesla на автопилоте въехал в дом и сбил насмерть жительницу. Ее доставили в больницу на вертолете, однако позже медики констатировали смерть.