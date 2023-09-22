В США назвали безумием выделение денег Киеву

Сенатор Хоули: Белый дом намерен бесконечно давать деньги Киеву

Американский сенатор Джош Хоули в эфире Fox News рассказал о намерении Белого дома бесконечно давать деньги Киеву.

По его словам, запрошенные администрацией США 24 миллиарда долларов для Украины «еще не конец». «Это безумие. Для чего все это? Какая стратегия? Какова конечная цель? У них (правительства — прим. «Ленты.ру») ее просто нет», — заявил Хоули, подчеркнув, что это сумасшествие необходимо остановить.

Сенатор отметил, что необходимо отследить то, как тратятся Украиной полученные средства.

Ранее в Конгрессе США выступили против военной помощи Украине. Почти 30 республиканцев заявили Белому дому об отклонении запроса на помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов.

В свою очередь авторы портала Axios отметили, что украинский президент Владимир Зеленский, посетивший с официальным визитом Вашингтон, получил в Конгрессе США «холодный прием».