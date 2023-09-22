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04:52, 22 сентября 2023Мир

В США рассказали про холодный прием Зеленского в Конгрессе

Axios: Зеленскому оказали холодный прием в Конгрессе США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский, посетивший с официальным визитом Вашингтон, получил в Конгрессе США «холодный прием». С таким мнением выступили авторы портала Axios.

Журналисты рассказали, что к приезду Зеленского в США ряд американских законодателей выступила против удовлетворения запроса администрации на выделение 24 миллиардов долларов на помощь Киеву, пока они не получат данные об использовании ранее потраченных Украиной средств.

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Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти не позволил Зеленскому выступить перед членами нижней палаты законодательного органа. При этом Маккарти также пытался не показываться рядом с украинским лидером. По словам Axios, «десятки республиканцев использовали его Зеленского] визит как повод для того, чтобы с презрением отнестись к просьбам Украины и высмеять ее лидера».

Ранее в Конгрессе США выступили против военной помощи Украине. Уточняется, что почти 30 республиканцев заявили Белому дому об отклонении запроса на помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов.

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    Марина Совина
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