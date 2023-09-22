В США рассказали про холодный прием Зеленского в Конгрессе

Axios: Зеленскому оказали холодный прием в Конгрессе США

Украинский президент Владимир Зеленский, посетивший с официальным визитом Вашингтон, получил в Конгрессе США «холодный прием». С таким мнением выступили авторы портала Axios.

Журналисты рассказали, что к приезду Зеленского в США ряд американских законодателей выступила против удовлетворения запроса администрации на выделение 24 миллиардов долларов на помощь Киеву, пока они не получат данные об использовании ранее потраченных Украиной средств.

Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти не позволил Зеленскому выступить перед членами нижней палаты законодательного органа. При этом Маккарти также пытался не показываться рядом с украинским лидером. По словам Axios, «десятки республиканцев использовали его Зеленского] визит как повод для того, чтобы с презрением отнестись к просьбам Украины и высмеять ее лидера».

Ранее в Конгрессе США выступили против военной помощи Украине. Уточняется, что почти 30 республиканцев заявили Белому дому об отклонении запроса на помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов.