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17:01, 22 сентября 2023Забота о себе

Россиянам назвали лучшие ягоды для здоровья сердца

Диетолог Мухина: арбуз и брусника помогут снизить давление и укрепить сосуды

Фото: Valeria Terekhina / Unsplash

Некоторые ягоды могут помочь снизить артериальное давление и укрепить стенки сосудов, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Лучшие ягоды для здоровья сердца она назвала россиянам в беседе с «Москвой 24».

Для здоровья сердца она предложила ввести в рацион арбуз, который выводит из организма лишнюю жидкость, снижая давление. «Еще он положительно влияет на сосудистую стенку и расширяет сосуды. Среди ягод арбуз занимает первое место по содержанию магния», — сказала Мухина.

Брусника, продолжила диетолог, также обладает мочегонным эффектом и уменьшает объем циркулирующей крови, за счет чего уходит отечность и понижается давление. Благодаря большому содержанию витамина C, добавила Мухина, брусника укрепляет стенки сосудов.

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С повышенным артериальным давлением, по мнению врача, помогает справиться черноплодная рябина. «Она не только понижает давление, но и содержит огромное количество рутина, катехинов, кверцетина и антоцианов, которые прекрасно влияют на сосудистую стенку», — объяснила диетолог. Ягоды она посоветовала употреблять в свежем виде, а из черноплодной рябины и брусники готовить также отвары и морсы.

Ранее диетолог Мэри Сабат перечислила важные для людей старше 40 лет утренние привычки. Важнейшим фактором похудения в этом возрасте она назвала регулярные физические упражнения по утрам.

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    Александра Лисица
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