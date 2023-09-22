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19:14, 22 сентября 2023Из жизни

Стадо овец съело 100 килограммов конопли и лишило фермера урожая

В Греции стадо овец разорило теплицу с коноплей и съело 100 килограммов урожая

Фото: Katja Kreder / Globallookpress.com

В Греции овцы ворвались в теплицу и съели плантацию каннабиса. Об этом сообщает Greek Reporter.

Стадо, которое паслось на наполовину затопленной Салоникской равнине, в поисках травы разорило теплицу фермера, выращивающего медицинский каннабис. Пастух, позднее нагнавший стадо, догадался, что овцы успели съесть значительное количество конопли, по их странному поведению.

Фермер впоследствии уточнил, что животные уничтожили около 100 килограммов его урожая. При этом он пожаловался журналистам, что до этого часть его урожая пострадала от шторма «Даниэль». «Я не знаю, смеяться или плакать», — прокомментировал он инцидент.

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Причиной вторжения стада в теплицу с каннабисом, вероятнее всего, стал недостаток травы. Из-за недавнего разрушительного шторма и наводнений многие пастбища в Греции, особенно на Салоникской равнине, оказались подтоплены, оставив скот без пищи и уничтожив часть посевов и урожая.

Ранее сообщалось о жительнице США, которая обнаружила у себя во дворе целую плантацию марихуаны. Кто-то использовал ее участок, пока она гостила в другой стране.

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    Антонина Черташ
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