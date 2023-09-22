Россиянам предложили кавказский all inclusive

«Кавказ.РФ»: на курортах Северного Кавказа введут систему «все включено»

Новые курорты Северного Кавказа смогут предложить россиянам отдых по системе «все включено». Об этом сообщил ТАСС замгендиректора единого института развития Северного Кавказа «Кавказ.РФ» Рустам Тапаев.

По его словам, кавказский all inclusive введут, например, на строящемся горнолыжном курорте Мамисон в Северной Осетии и в дагестанском Каспийском кластере. «Формат "все включено" на этих курортах может действительно быть очень интересен», — отметил Тапаев.

Он добавил, что представители туристической отрасли региона также рассматривают идею развивать на территории Каспийского кластера версию all inclusive для мусульман. Она будет включать весь спектр услуг без алкоголя.

Ранее в Турции прозвучало предложение исключить спиртное из all inclusive. Российские туроператоры уже сформировали безалкогольные пакеты, которые позволяют путешественникам сэкономить на путевках.

