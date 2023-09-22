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19:32, 22 сентября 2023Бывший СССР

Пушилин заявил об охладевающих к Украине европейских странах

Пушилин: европейские страны охладевают к Украине, указывая Киеву на его место

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Европейские страны явно охладевают к украинским властям. Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин высказался в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в отношениях Европы и Украины пока еще наблюдается промежуточный этап, однако, по его мнению, «тенденция уже понятна», а Киеву «указывают на его место». «Открывать европейские двери ногой больше не получится», — предположил политик.

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