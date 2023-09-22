Пушилин заявил об охладевающих к Украине европейских странах

Пушилин: европейские страны охладевают к Украине, указывая Киеву на его место

Европейские страны явно охладевают к украинским властям. Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин высказался в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в отношениях Европы и Украины пока еще наблюдается промежуточный этап, однако, по его мнению, «тенденция уже понятна», а Киеву «указывают на его место». «Открывать европейские двери ногой больше не получится», — предположил политик.