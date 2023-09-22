Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:54, 22 сентября 2023Мир

Украину поторопили с проведением контрнаступления

Hill: ВСУ потеряют инициативу на поле боя после ухудшения погодных условий

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Обозреватель The Hill Брэд Дресс указал Вооруженным силам Украины (ВСУ) на скорое ухудшение погодных условий и поторопил их с проведением активных действий в ходе контрнаступления.

«Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды», — подчеркнул журналист.

Он уточнил, что дожди и снижение температуры значительно усложнят ситуацию на поле боя для украинских бойцов.

Европейский эксперт Матье Булег, в свою очередь, отметил, что у ВСУ осталось совсем немного времени для выполнения поставленных целей, поскольку если им не удастся сделать это в ближайшее время, то инициатива окажется на стороне российских солдат.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке прокомментировал выделение США нового пакета военной помощи Украине. Он отметил, что Киев не получил ряд запрашиваемых им вооружений, а западную коалиция, которая ему помогает, в конечном счете ожидает крах.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Именно то, что нужно». Чего ожидала и что получила Украина в новом пакете помощи США?

    В США спрогнозировали исход конфликта на Украине

    Итальянец раскрыл истинное отношение к российским туристам в стране

    Захарова уличила главу Еврокомиссии во лжи о Хиросиме

    Брусничный бум начался в Подмосковье

    Умерла актриса из фильма «Сказка о царе Салтане» Нина Беляева

    Россиянам назвали способы сэкономить на обслуживании авто

    Россиянам предрекли теплую зиму

    Мужчина обнажился на гоночной трассе перед автомобилями и попал на видео

    Мужчинам рассказали о способе корректно измерить размер пениса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости