Hill: ВСУ потеряют инициативу на поле боя после ухудшения погодных условий

Обозреватель The Hill Брэд Дресс указал Вооруженным силам Украины (ВСУ) на скорое ухудшение погодных условий и поторопил их с проведением активных действий в ходе контрнаступления.

«Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды», — подчеркнул журналист.

Он уточнил, что дожди и снижение температуры значительно усложнят ситуацию на поле боя для украинских бойцов.

Европейский эксперт Матье Булег, в свою очередь, отметил, что у ВСУ осталось совсем немного времени для выполнения поставленных целей, поскольку если им не удастся сделать это в ближайшее время, то инициатива окажется на стороне российских солдат.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке прокомментировал выделение США нового пакета военной помощи Украине. Он отметил, что Киев не получил ряд запрашиваемых им вооружений, а западную коалиция, которая ему помогает, в конечном счете ожидает крах.