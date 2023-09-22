Журналист Репке заявил, что помогающая Украине западная коалиция рухнет сама

Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) прокомментировал выделение США нового пакета военной помощи Украине. Он отметил, что Киев не получил ряд запрашиваемых им вооружений, а западную коалиция, которая ему помогает, в конечном счете ожидает крах.

«Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши», — заявил Репке.

По его словам, на фоне этого Россия может ничего не делать, а просто подождать, пока коалиция Запада рухнет сама.

Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило США в готовности передать Киеву самые опасные вооружения ради того, чтобы «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление».