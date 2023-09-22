Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:19, 22 сентября 2023Мир

В Германии предсказали крах Запада из-за Украины

Журналист Репке заявил, что помогающая Украине западная коалиция рухнет сама

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) прокомментировал выделение США нового пакета военной помощи Украине. Он отметил, что Киев не получил ряд запрашиваемых им вооружений, а западную коалиция, которая ему помогает, в конечном счете ожидает крах.

«Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши», — заявил Репке.

По его словам, на фоне этого Россия может ничего не делать, а просто подождать, пока коалиция Запада рухнет сама.

Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило США в готовности передать Киеву самые опасные вооружения ради того, чтобы «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине

    В Германии предсказали крах Запада из-за Украины

    Джиджи Хадид показала фигуру в бикини

    Стало известно о попытках Украины завербовать российских офицеров через WhatsApp

    Премьер Канады анонсировал визит Зеленского

    В России раскрыли возможности новейшего подводного титанового беспилотника

    Россия обвинила США в готовности передать Киеву самые опасные вооружения

    Стилист Лисовец перечислил модные в осенне-зимнем сезоне варианты юбок

    В США предложили оказать военную помощь Армении

    Врач развеяла популярные мифы о старении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости