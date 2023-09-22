Депутат Госдумы Шеремет назвал угрозу Подоляка уничтожить Крым помешательством

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что полуостров «нужно уничтожить». Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что вопрос Крыма гнетет украинские власти, поскольку он является «символом процветания сильной России». Он также назвал угрозу Киева уничтожить полуостров помешательством. Депутат добавил, что жители Крыма находятся под надежной защитой Вооруженных сил России.

Ранее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов также прокомментировал слова Подоляка. В ответ на них он призвал лишить Украину права на собственную армию.

Подоляк подчеркивал, что удары Киева по Крыму согласованы с западными партнерами. Союзники поддерживают идею украинских властей «уничтожать все российское» на полуострове.