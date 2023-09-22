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12:14, 22 сентября 2023Культура

Лана Дель Рей рассказала о работе официанткой

Лана Дель Рей рассказала, что случайно стала официанткой

Фото: imageSPACE / Globallookpress.com

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) рассказала о том, как случайно стала официанткой одного из кафе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артистка поведала, что несколько дней подряд посещала заведение во Флоренции со своими братом и сестрой. В один из дней звезда просидела в кафе три часа, после чего сотрудники решили подарить ей фирменную футболку с названием заведения.

«Мы были в восторге», — призналась певица. После этого работники кафе предложили Лане Дель Рей обслужить одного из постоянных посетителей. Артистка принесла ему стакан с колой и емкость для соуса. В тот день один из сотрудников закусочной сфотографировался с певицей, одетой в униформу заведения, и кадр распространился по сети.

«Жаль, что мой альбом не стал таким же вирусным. На следующее утро я проснулась от 10 тысяч сообщений — причем некоторые из низ были от людей, с которыми я не переписывалась десять лет», — подчеркнула артистка.

Ранее Лана Дель Рей заявила, что перестала выступать в прямом эфире на телевидении из‑за неуверенности в себе.

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    Анастасия Астахова
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