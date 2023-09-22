Слепки вагин вывалились из грузовика и попали на видео

«ДТП 38RUS Иркутск»: гипсовые слепки вагин вывалились из грузовика из-за ДТП

В Иркутске гипсовые слепки вагин оказались разбросаны по проезжей части после ДТП с перевозившим их грузовиком. Видеозапись с происшествием появилась в паблике «ДТП 38RUS Иркутск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице 3 июля. На кадрах видно, что слепки вывалились из стоящего у обочины грузовика. Они оказались на асфальте, а также на капоте легкового автомобиля, который столкнулся с грузовиком.

По данным Telegram-канала Mash, вывалившиеся из грузовика предметы является частью личной коллекцией неизвестных владельцев. Также указано, что в грузовик врезался Nissan Skyline.

Как сообщил «Подъем», в полицию после ДТП никто из водителей не обращался. В ГИБДД отметили, что результатом аварии, скорее всего, оказался материальный ущерб, а ее участники смогли «разъехаться миром».

Ранее в Калужской области грузовик, перевозивший курятину, попал в аварию, из-за чего груз рассыпался по дороге. Кадры произошедшего оказались в сети. На них видно, что у обочины трассы лежит перевернутый грузовик, вокруг которого разбросаны куриные туши, а также коробки от них.