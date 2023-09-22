Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:41, 22 сентября 2023Среда обитания

Слепки вагин вывалились из грузовика и попали на видео

«ДТП 38RUS Иркутск»: гипсовые слепки вагин вывалились из грузовика из-за ДТП

В Иркутске гипсовые слепки вагин оказались разбросаны по проезжей части после ДТП с перевозившим их грузовиком. Видеозапись с происшествием появилась в паблике «ДТП 38RUS Иркутск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице 3 июля. На кадрах видно, что слепки вывалились из стоящего у обочины грузовика. Они оказались на асфальте, а также на капоте легкового автомобиля, который столкнулся с грузовиком.

По данным Telegram-канала Mash, вывалившиеся из грузовика предметы является частью личной коллекцией неизвестных владельцев. Также указано, что в грузовик врезался Nissan Skyline.

Как сообщил «Подъем», в полицию после ДТП никто из водителей не обращался. В ГИБДД отметили, что результатом аварии, скорее всего, оказался материальный ущерб, а ее участники смогли «разъехаться миром».

Ранее в Калужской области грузовик, перевозивший курятину, попал в аварию, из-за чего груз рассыпался по дороге. Кадры произошедшего оказались в сети. На них видно, что у обочины трассы лежит перевернутый грузовик, вокруг которого разбросаны куриные туши, а также коробки от них.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Что известно об атаке?

    Уехавшие из России актеры вернутся на отечественные экраны

    Жителей Севастополя попросили покинуть центр после атаки ВСУ

    Раскрыт главный запрос россиян в сфере недвижимости

    На Украине оценили российскую оборону

    Минобороны раскрыло подробности ракетной атаки на Севастополь

    Один военнослужащий погиб при атаке по зданию штаба ЧФ в Севастополе

    Путин обсудил с Совбезом отношения с соседями России

    Зеленскому указали на необходимость решения конфликта на Украине

    40-летняя Энн Хэтэуэй раскрыла секреты моложавой внешности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости