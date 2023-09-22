Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:43, 22 сентября 2023Бывший СССР

На главной площади Еревана собрались несколько тысяч протестующих

ТАСС: на площади Республики в Ереване собрались несколько тысяч протестующих

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

На площади Республики в центре Еревана собрались несколько тысяч протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, к площади у здания правительства Армении продолжают прибывать люди. Отмечается, что перед входом в здание кабмина дежурят бойцы спецназа и военнослужащие внутренних войск, а проезды к площади с примыкающих улиц заблокированы.

Ранее сообщалось, что 22 сентября во время протестных акций в Ереване сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 98 человек. Их обвиняют в невыполнении законных требований правоохранителей.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Атаковавшие штаб Черноморского флота ракеты пустили с самолетов ВСУ

    Флеболог назвала способы сохранить ноги красивыми и здоровыми

    Избившего подростка кикбоксера отправили под стражу

    Раскрыта связь между характером россиянок и типом их фигур

    Российский игрок НХЛ усомнился в возможности вернуться на родину

    Стало известно о планах повышения дальности российского «Ланцета»

    Стадо овец съело 100 килограммов конопли и лишило фермера урожая

    Минэк спрогнозировал снижение поставок российского газа

    Польшу уличили в заинтересованности в эскалации конфликта с Украиной

    В Венгрии отреагировали на иск Украины в ВТО из-за зерна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости