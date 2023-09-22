На главной площади Еревана собрались несколько тысяч протестующих

ТАСС: на площади Республики в Ереване собрались несколько тысяч протестующих

На площади Республики в центре Еревана собрались несколько тысяч протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, к площади у здания правительства Армении продолжают прибывать люди. Отмечается, что перед входом в здание кабмина дежурят бойцы спецназа и военнослужащие внутренних войск, а проезды к площади с примыкающих улиц заблокированы.

Ранее сообщалось, что 22 сентября во время протестных акций в Ереване сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 98 человек. Их обвиняют в невыполнении законных требований правоохранителей.