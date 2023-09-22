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16:15, 22 сентября 2023Бывший СССР

Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС

Премьер Шмыгаль: Украина получила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Украина получила восьмой транш макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом премьер-министр республики Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети Х.

Глава украинского кабмина отметил, что в целом бюджетная поддержка страны со стороны ЕС в 2023 году составляет 13,5 миллиарда евро. Он также добавил, что с февраля 2022 года общая поддержка Украины достигла примерно 70 миллиардов евро.

Ранее Шмыгаль сообщал, что в 2023 году украинские власти выделят на безопасность и оборону республики свыше 50 миллиардов долларов. При этом он отметил, что в настоящий момент «весь бюджет мирного времени ориентирован на закупку и создание всего нужного для Вооруженных сил».

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    Алевтина Запольская
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