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13:04, 22 сентября 2023Мир

В Германии призвали готовиться к худшему в случае переизбрания Трампа

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль призвал готовиться к худшему в случае избрания Трампа

Фото: Scott Morgan / Reuters

В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США девизом Германии должна стать фраза «надейся на лучшее, готовься к худшему». Об этом заявил бывший министр иностранных дел ФРГ и член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, сообщает Der Spiegel.

Экс-глава МИД ФРГ уделил особое внимание негативным последствиям для Европы и Украины возможного возвращения Трампа в Белый дом. Габриэль считает, что для Трампа такие альянсы, как НАТО, сами по себе не являются ценностью, поэтому есть опасения, что он откажется от поддержки Украины и будет полагаться на быструю сделку с президентом России Владимиром Путиным.

«Для Европы и Германии это значит, что необходимо будет повысить нашу устойчивость не только против чужих нам держав, но, к сожалению, и против нашего самого важного партнера на сегодняшний день, США», — сказал политик.

Габриэль считает, что Трамп не выйдет из НАТО, однако он может сократить финансовые ресурсы альянса и поставить под сомнение обещание помощи со стороны НАТО, что сыграет на руку Путину.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в этот раз Европа будет лучше подготовлена к возвращению Трампа. По ее словам, в 2016 году вряд ли кто-нибудь в Европе мог себе представить, что появится президент США, который будет ставить под сомнение необходимость существования НАТО.

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    Дарья Балацкая
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