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11:17, 22 сентября 2023Бывший СССР

На Украине оценили действия властей словом «заигрались»

Депутат Рады: власти Украины заигрались, нужно менять подход к союзникам

Фото: Telegram-канал «ГОНЧАРЕНКО»

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на фоне визита Владимира Зеленского в США заявил, что украинские власти заигрались, и посоветовал менять подход к союзникам. Его цитирует РИА Новости.

«По визиту Зеленского — совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались. Надо менять подходы. Ну и усваиваем уроки. В мире ценится только сила», — сказал он.

Гончаренко призвал украинцев повзрослеть, так как у Киева нет никого, кроме Вашингтона. По его словам, если США прекратят поддерживать Украину, то страну ждет поражение. Он напомнил, что у украинской стороны нет оружия и сильной экономики. Депутат также попросил соотечественников не впадать в панику.

Ранее президент США Джо Байден утвердил новый пакет вооружений для Украины, в который войдет в том числе вторая батарея систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk, артиллерия и снаряды.

При этом авторы портала Axios заявили, что Зеленский, посетивший с официальным визитом Вашингтон, получил в Конгрессе США холодный прием. Журналисты рассказали, что к приезду Зеленского в США ряд американских законодателей выступили против удовлетворения запроса администрации на выделение 24 миллиардов долларов на помощь Киеву, пока они не получат данные об использовании ранее потраченных Украиной средств.

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    Кристина Есикова
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