Азии предрекли трудности с электроснабжением из-за глобальной проблемы

Выработка гидроэнергии в Азии снизилась самыми быстрыми темпами за десятилетия

Производство гидроэнергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) упало самыми быстрыми за последние несколько десятилетий темпами, сократившись с января по июль 2023 года на 17,9 процента. Основной причиной стало резкое снижение выработки на китайских и индийских электростанциях на фоне экстремальных погодных условий, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков энергетического агентства Ember.

Основной причиной подобной динамики стали аномальная жара и затяжные засухи, из-за которых два ключевых производителя электроэнергии АТР — Китай и Индия — столкнулись с сокращением водных ресурсов в местных хранилищах. Проблема усугубляется тем, что на эти страны приходится около 75 процентов выработки всей электроэнергии в Азии.

Кроме того, эти государства в меньшей степени используют возобновляемые источники энергии (ВИЭ) для восполнения дефицита гидроэнергии. В итоге ради борьбы с нехваткой энергии странам АТР пришлось увеличить производство на теплоэлектростанциях (ТЭС), работающих на ископаемых видах топлива, на 4,5 процента.

В конце июля в Международном энергетическом агентстве (МЭА) сообщили о рекордном росте мирового потребления угля до 8,3 миллиарда тонн по итогам 2022 года. Резкое увеличение в сравнении с показателем 2021-го во многом было вызвано стремительным увеличением спроса на этот вид топлива в Индии и Китае. При этом в первой половине 2023-го динамика продолжилась, объемы мирового потребления угля за это время выросли еще на полтора процента, до 4,7 миллиарда тонн.