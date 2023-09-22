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12:12, 22 сентября 2023Среда обитания

Азии предрекли трудности с электроснабжением из-за глобальной проблемы

Выработка гидроэнергии в Азии снизилась самыми быстрыми темпами за десятилетия

Фото: Reuters

Производство гидроэнергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) упало самыми быстрыми за последние несколько десятилетий темпами, сократившись с января по июль 2023 года на 17,9 процента. Основной причиной стало резкое снижение выработки на китайских и индийских электростанциях на фоне экстремальных погодных условий, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков энергетического агентства Ember.

Основной причиной подобной динамики стали аномальная жара и затяжные засухи, из-за которых два ключевых производителя электроэнергии АТР — Китай и Индия — столкнулись с сокращением водных ресурсов в местных хранилищах. Проблема усугубляется тем, что на эти страны приходится около 75 процентов выработки всей электроэнергии в Азии.

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Кроме того, эти государства в меньшей степени используют возобновляемые источники энергии (ВИЭ) для восполнения дефицита гидроэнергии. В итоге ради борьбы с нехваткой энергии странам АТР пришлось увеличить производство на теплоэлектростанциях (ТЭС), работающих на ископаемых видах топлива, на 4,5 процента.

В конце июля в Международном энергетическом агентстве (МЭА) сообщили о рекордном росте мирового потребления угля до 8,3 миллиарда тонн по итогам 2022 года. Резкое увеличение в сравнении с показателем 2021-го во многом было вызвано стремительным увеличением спроса на этот вид топлива в Индии и Китае. При этом в первой половине 2023-го динамика продолжилась, объемы мирового потребления угля за это время выросли еще на полтора процента, до 4,7 миллиарда тонн.

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    Анатолий Акулов
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