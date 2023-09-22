Американский журналист Хинкл: Россия займет всю Украину от Харькова до Одессы

Американский журналист Джексон Хинкл предположил, чем может закончиться конфликт на Украине. Об этом он высказался в интервью RT.

Хинкл спрогнозировал исход конфликта на Украине и выразил надежду, что Россия займет всю Украину — от Харькова до Одессы. По мнению автора, присоединение территории Украины к России стало бы для украинцев благом.

«Я надеюсь, что Россия и [президент Владимир] Путин займут Украину до последнего квадратного дюйма. Надеюсь, они всю ее возьмут и действительно освободят от нацистов и всего, что там происходит. Думаю, что Польша, возможно, двинется на территорию Западной Украины — с разрешения Соединенных Штатов», — подчеркнул журналист из США.