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05:41, 22 сентября 2023Интернет и СМИ

В США спрогнозировали исход конфликта на Украине

Американский журналист Хинкл: Россия займет всю Украину от Харькова до Одессы

Фото: Unsplash

Американский журналист Джексон Хинкл предположил, чем может закончиться конфликт на Украине. Об этом он высказался в интервью RT.

Хинкл спрогнозировал исход конфликта на Украине и выразил надежду, что Россия займет всю Украину — от Харькова до Одессы. По мнению автора, присоединение территории Украины к России стало бы для украинцев благом.

«Я надеюсь, что Россия и [президент Владимир] Путин займут Украину до последнего квадратного дюйма. Надеюсь, они всю ее возьмут и действительно освободят от нацистов и всего, что там происходит. Думаю, что Польша, возможно, двинется на территорию Западной Украины — с разрешения Соединенных Штатов», — подчеркнул журналист из США.

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    Марина Совина
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