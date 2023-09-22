Гонконг запустит первый спутник собственного производства Hong Kong Star

Гонконг запустит первый спутник собственного производства в ноябре на ракете с морской платформы у побережья южной китайской провинции Гуандун. Об этом сообщает ТАСС.

Производителем и разработчиком спутника дистанционного зондирования Земли Hong Kong Star выступает компания HK Aerospace Technology Group, которая пообещала ежегодно производить по 300 коммерческих космических аппаратов.

Первый гонконгский спутник оснащен оптической системой высокого разрешения, необходимой для прогнозирования стихийных бедствий и проектировании умных городов.

Ранее китайская компания Galactic Energy с платформы в Восточно-Китайском море недалеко от городского уезда Хайян в провинции Шаньдун успешно запустила одноразовую твердотопливную ракету Ceres-1 с четырьмя спутниками.