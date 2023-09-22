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07:59, 22 сентября 2023Россия

Разрушенный взрывом газа подъезд в Балашихе сняли на видео изнутри

В сети появился снятый на видео изнутри подъезд после взрыва газа в Балашихе

В сети появились кадры изнутри подъезда, разрушенного взрывом газа в девятиэтажке подмосковной Балашихи. Видеозапись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что уцелевшие конструкции дома заканчиваются там, где в подъезде находится пожарная лестница. После подъема по одному из пролетов лестницы начинается обрыв — видно, что взрыв разрушил одну из квартир, где не осталось стен, пола и потолка.

Взрыв газа прогремел в девятиэтажном доме на улице Октябрьская в Балашихе в среду, 20 сентября. Он обрушил три этажа дома, разрушения зафиксировали более чем в десяти квартирах. При разборе поврежденных конструкций обрушилась одна из стен многоэтажки, под завалами оказались сотрудники экстренных служб.

Врачи не смогли спасти семь человек, пострадавших при взрыве в подмосковной многоэтажке, двое из них — спасатели. Еще 20 человек, по их подсчетам, пострадали. Следственный комитет назвал в качестве возможных причин взрыва газа в Балашихе неисправность газового оборудования и недобросовестное его использование. Возбуждено уголовное дело.

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    Анастасия Шейкина
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