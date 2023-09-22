Влияние мер валютного контроля на жизнь россиян оценили

Замглавы Минфина Моисеев: меры валютного контроля не коснутся обычных россиян

Планируемые в правительстве меры по валютному контролю не коснутся обычных граждан. Своей оценкой поделился заместитель министра финансов Алексей Моисеев, его слова приводит ТАСС.

Восстановление валютного контроля потребует установки многомиллионного лимита для юридических лиц. «Мы говорим про лимит, который сейчас установлен для валюты — это лимит в миллион долларов в месяц, который для 99,9 процента наших граждан носит фантастический характер», — пояснил он.

Меры по валютному контролю носят дискуссионный характер. По словам Моисеева, ограничения нужны для сдерживания оттока капитала в дружественные страны. Однако в ЦБ с позицией Минфина не согласны и считают, что проблему необходимо решать иными методами, в том числе изменением ключевой ставки. В России необходимы «те меры валютного контроля, которые носят зеркальный, ответный характер», пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Обсуждение валютных ограничений началось в связи с ослаблением курса рубля в последние месяцы. Несмотря на почти двукратное повышение ключевой ставки, российская валюта по-прежнему находится неподалеку от уровня 100 рублей за доллар. На текущий момент рубль поддерживают налоговый период и десятикратное увеличение продажи валюты на бирже.

Эксперты не сходятся во мнении относительно ужесточения валютных ограничений. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин полагает, что с их помощью можно сдержать краткосрочные колебания валютного курса. В то же время доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова считает, что новые меры могут спровоцировать отток денег из банков, повышение спроса на иностранную валюту и рост инфляции в России.