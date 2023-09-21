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18:31, 21 сентября 2023Экономика

Оценены последствия возможных ограничений на вывод рублей из России

Эксперт Воронкова: валютные ограничения могут привести к оттоку денег из банков

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Ужесточение валютных ограничений может спровоцировать отток денег из банков, повышение спроса на иностранную валюту и рост инфляции в России, заявила «Газете.Ru» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

«Ужесточение валютных ограничений может сказаться на финансовом поведении рыночных агентов, затормозить деловую активность и стать толчком для увеличения оттока капитала из страны», — полагает экономист. Согласно ее оценке, еще одним последствием такого решения может стать рост цен в России, так как предприниматели будут закладывать в цены «подушку» для компенсации потенциальных рисков.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев признал, что возможное возвращение отдельных мер валютного контроля, которые ранее были отменены, связано с оттоком капитала через дружественные страны. Ряд предложений по этому поводу подготовлены, и скоро их представят общественности, рассказал чиновник, не уточняя, о каких конкретно мерах идет речь.

Идею поддержать таким образом курс рубля несколько дней назад озвучил глава ВТБ Алексей Костин: по его словам, переводы за рубеж стоит ограничить 100 миллионами рублей. «Введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары», — указал он на лазейку, которую, по его словам, следует закрыть.

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    Дмитрий Воронин
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