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19:51, 22 сентября 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по хранению картофеля зимой

«БелНовости»: после сбора урожая картофеля просушите его в темном помещении

Фото: Kieran Murphy / Unsplash

Чтобы собранный картофель благополучно хранился всю зиму до следующего сезона, в первую очередь необходимо просушить клубни. Советы по правильному хранению урожая этого растения россиянам дали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, оставлять картофель сушиться под прямыми солнечными лучами вредно — в этом случае он начнет зеленеть из-за выработки соланина, после чего станет непригодным для употребления в пищу. Вместо этого они порекомендовали просушить клубни в хорошо продуваемом темном помещении.

Второй шаг — сортировка картофеля. Собранный урожай следует разделить на крупные, средние и мелкие клубни. Картофель, на котором заметны повреждения, а также тот, который планируется для посадки, нужно отложить в сторону. После этого урожай можно отправлять на хранение в погреб — к тому моменту он должен быть просушен и продезинфицирован.

Ранее агроном Анастасия Коврижных рассказала, что качество яблок, отправленных на хранение на зиму, снизится, если положить их рядом с картофелем. Она добавила, что данное «правило» работает и в обратную сторону: лежащие рядом с картофелем яблоки будут выделять этилен, который плохо повлияет на качество и сохранность клубней.

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    Полина Кислицына
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