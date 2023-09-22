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10:11, 22 сентября 2023Мир

Отказ Польши давать оружие ВСУ повлияет на другие страны

Профессор Катц: отказ Польши давать оружие ВСУ может повлиять на другие страны

Фото: Reuters

Отказ Польши давать оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) может повлиять на другие страны. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на профессора университета Джорджа Мейсона Марка Катца.

«Обоснование этого шага польского премьер-министра [Матеуша Моравецкого], что Польше якобы самой нужно вооружиться, может быть использовано другими странами, чтобы также сократить или даже прекратить поставки вооружения на Украину», — сказал он.

По его мнению, заявление Моравецкого о прекращении военной помощи стало большой проблемой для Киева. При этом страны, оправдывающие сокращение военной помощи Киеву, надеются, что США увеличат продажи им оружия.

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    Виктория Кондратьева
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