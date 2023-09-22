Отказ Польши давать оружие ВСУ повлияет на другие страны

Профессор Катц: отказ Польши давать оружие ВСУ может повлиять на другие страны

Отказ Польши давать оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) может повлиять на другие страны. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на профессора университета Джорджа Мейсона Марка Катца.

«Обоснование этого шага польского премьер-министра [Матеуша Моравецкого], что Польше якобы самой нужно вооружиться, может быть использовано другими странами, чтобы также сократить или даже прекратить поставки вооружения на Украину», — сказал он.

По его мнению, заявление Моравецкого о прекращении военной помощи стало большой проблемой для Киева. При этом страны, оправдывающие сокращение военной помощи Киеву, надеются, что США увеличат продажи им оружия.