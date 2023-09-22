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12:03, 22 сентября 2023Среда обитания

Многокомнатные квартиры оказались выгоднее однокомнатных

Эксперты «НДВ Супермаркет недвижимости» перечислили преимущества больших квартир
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Квадратный метр в многокомнатной квартире на вторичном рынке обычно на 20 процентов дешевле, чем в однокомнатной. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «НДВ Супермаркет недвижимости».

Аналитики отметили, что в настоящее время на вторичном рынке Москвы только 10 процентов квартир являются многокомнатными. Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко заявила, что многоквартирные лоты менее популярны, они могут не продаваться в течение долгого времени и на них приходится небольшое количество клиентов. По ее словам, чтобы ускорить процесс продажи такой квартиры, некоторые собственники предлагают дополнительную скидку.

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Эксперты указали, что многокомнатными считаются квартиры с четырьмя и более жилыми помещениями. Такие лоты востребованы у многодетных и больших семей, которые хотят жить вместе с бабушками и дедушками, а также более дальними родственниками. Кроме того, такими квартирами интересуются те, кто планирует организовать гостевые комнаты, спортивный зал, творческую студию или мастерскую, а также дополнительные стадии и гостиную.

Квартиры с четырьмя и более комнатами встречаются не только в современных новостройках, но и в старых домах — «сталинках», «хрущевках» и «брежневках». В домах 1960-х и 1970-х годов площадь четырехкомнатной квартиры составляет около 68 квадратных метров, в панельной серии П-44Т начала 2000-х — порядка 100 квадратных метров. В бизнес-классе площадь может варьироваться от 120 до 250 квадратных метров.

Ранее в Госдуме предрекли снижение цен на квартиры в российских новостройках на фоне сокращения субсидирования льготных ипотечных программ, а также увеличения процентных ставок и снижения спроса на жилье.

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    Мария Черкасова
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