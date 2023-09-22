Разрушительные явления Ла-Нинья стали более частыми

Nature Climate Change: многолетние Ла-Нинья участились с 1998 года

Ученые Гавайского университета выяснили, что за последние 100 лет явления Ла-Нинья, которые являются противоположной фазой Эль-Ниньо, стали более частыми и продолжительными. Они характеризуются падением приповерхностной температуры воды в Тихом океане и влияют на погодные явления по всему миру. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Начиная с 1920 года произошло только десять многолетных явлений Ла-Нинья, при это после 1998 года наблюдалось шесть явлений. Пять из них длились более одного года, включая беспрецедентное событие, продолжающееся три года. Длительные Ла-Нинья оказывают серьезное влияние на погоду, взывая устойчивые экстремальные условия и разрушительные погодные аномалии.

Некоторые продолжительные Ла-Нинья произошли после супер-Эль-Ниньо из-за массивного выброса тепла из верхних слоев океана. Однако три многолетних эпизода Ла-Нинья, которые возникли в 2007, 2010 и 2020 годах, не следовали этой схеме. Они отличались от однолетних Ла-Нинья высокой скоростью начального развития, что позволяло предположить о существовании другого механизма. Компьютерное моделирование, проведенное учеными, подтвердили наблюдаемую связь между этими явлениями и потеплением в западной части Тихого океана.

Многолетние явления Ла-Нинья в сочетании с глобальным потеплением могут объяснить недавнюю мегазасуху в Северной Америке. Они также спровоцировали такие бедствия, как сильные засухи, волны тепла и лесные пожары на юго-западе США, разрушительные наводнения в Австралии, Бангладеш, Китае и Венесуэле, а также мощные ураганы в Северной Атлантике.