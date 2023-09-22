«Неудержимые 4» стали самым низкооцененным фильмом франшизы

«Неудержимые 4» получили самые низкие оценки среди всех фильмов франшизы

Фильм «Неудержимые 4» получил самые низкие оценки критиков среди всех картин франшизы. На это обратил внимание портал «Канобу».

На момент написания материала на сайте Rotten Tomatoes из 54 рецензий только 15 процентов являются положительными. Доля положительных рецензий первой части фильма составляет 41 процент, второй — 67 процентов, третьей — 31 процент.

Ранее голливудский актер, звезда фильмов «Рокки-4» и «Универсальный солдат» Дольф Лундгрен вспомнил, как чуть не ударил своего коллегу, американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне, во время съемок фильма «Неудержимые».

Первая лента «Неудержимые» вышла на экраны в 2010 году. Картина сразу приобрела популярность, так как в ней снялись ведущие голливудские актеры боевиков Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхем, Микки Рурк и Дольф Лундгрен. Сюжет франшизы строится вокруг элитной группы наемников, выполняющих различные задания и спецоперации.