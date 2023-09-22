Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:18, 22 сентября 2023Среда обитания

Миру предрекли дефицит пива

Financial Times: миру предрекли возможный дефицит пива из-за изменения климата

Фото: Josh Olalde / Unsplash

Изменение климата может привести к дефициту пива. Такой сценарий предрек глава японской пивоваренной компании Asahi Ацуши Кацуки в интервью Financial Times.

Кацуки сообщил, что исследование, проведенное компанией, показало, что дальнейшее повышение температуры из-за глобального потепления приведет к падению урожайности ячменя и снижению качества хмеля — важных в производстве пива растений — в ближайшие 30 лет. «Несмотря на то что при более жаркой погоде потребление пива может вырасти и стать для нас возможностью, изменение климата окажет серьезное влияние [на его производство]. Существует риск того, что мы, возможно, не сможем производить достаточное количество пива», — пояснил глава Asahi.

Нестабильная погода уже повлияла на урожайность ячменя в последние годы, что привело к тому, что цены на солод и пивоваренный ячмень в Европе в 2022 году достигли рекордных значений. В свою очередь, это оказало давление на пивоваров.

Кацуки призвал не только пивоваренные компании, но и общество в целом к совместной работе, направленной на смягчение рисков изменения климата. Он отметил, что человечеству стоит прилагать больше усилий в борьбе с этой проблемой.

Ранее в сентябре стало известно, что необычайно жаркое лето в Тунисе поставило под угрозу производство вина в стране, повредив или уничтожив виноградные насаждения.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Атаковавшие штаб Черноморского флота ракеты пустили с самолетов ВСУ

    Рост тарифов на газ и свет объяснили

    Флеболог назвала способы сохранить ноги красивыми и здоровыми

    Избившего подростка кикбоксера отправили под стражу

    Раскрыта связь между характером россиянок и типом их фигур

    Российский игрок НХЛ усомнился в возможности вернуться на родину

    Стало известно о планах повышения дальности российского «Ланцета»

    Стадо овец съело 100 килограммов конопли и лишило фермера урожая

    Минэк спрогнозировал снижение поставок российского газа

    Польшу уличили в заинтересованности в эскалации конфликта с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости