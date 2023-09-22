Миру предрекли дефицит пива

Financial Times: миру предрекли возможный дефицит пива из-за изменения климата

Изменение климата может привести к дефициту пива. Такой сценарий предрек глава японской пивоваренной компании Asahi Ацуши Кацуки в интервью Financial Times.

Кацуки сообщил, что исследование, проведенное компанией, показало, что дальнейшее повышение температуры из-за глобального потепления приведет к падению урожайности ячменя и снижению качества хмеля — важных в производстве пива растений — в ближайшие 30 лет. «Несмотря на то что при более жаркой погоде потребление пива может вырасти и стать для нас возможностью, изменение климата окажет серьезное влияние [на его производство]. Существует риск того, что мы, возможно, не сможем производить достаточное количество пива», — пояснил глава Asahi.

Нестабильная погода уже повлияла на урожайность ячменя в последние годы, что привело к тому, что цены на солод и пивоваренный ячмень в Европе в 2022 году достигли рекордных значений. В свою очередь, это оказало давление на пивоваров.

Кацуки призвал не только пивоваренные компании, но и общество в целом к совместной работе, направленной на смягчение рисков изменения климата. Он отметил, что человечеству стоит прилагать больше усилий в борьбе с этой проблемой.

Ранее в сентябре стало известно, что необычайно жаркое лето в Тунисе поставило под угрозу производство вина в стране, повредив или уничтожив виноградные насаждения.