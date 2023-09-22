Палубные МиГ-29К и Су-33 Северного флота выполнили полеты в Заполярье

Летчики палубной авиации СФ на МиГ-29К и Су-33 выполнили полеты в Заполярье

Летчики палубной авиации Северного флота (СФ) России выполнили полеты на истребителях МиГ-29К и Су-33 в воздушном пространстве Заполярья. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов летчики истребителей двух авиаполков на самолетах МиГ-29К и Су-33 отработали элементы боевого маневрирования с условным нанесением группового удара по наземным и морским объектам. Целью данного упражнения является закрепление навыков экипажей в выполнении маневров, которые обеспечивают нанесение ударов по объектам противника с различных направлений», — говорится в сообщении.

Летчики выполнили полеты на средних и больших высотах, отработав навыки воздушного боя с маневренной целью с применением наступательных и оборонительных боевых маневров. Отмечается, что также в полетах приняли участие летчики из молодого пополнения, которые выполняли элементы простого пилотажа на штурмовиках Су-25УТГ в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

МиГ-29К отличается от базовой версии усиленными стойками шасси и планером. Также самолет оснащен аппаратурой для дозаправки в воздухе и новой радиолокационной станцией «Жук-МЭ». В свою очередь, Су-33 стал развитием истребителя Су-27. Палубный самолет получил посадочный гак и складывающиеся консоли крыла.

В июле ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА в рамках модернизации до 2025 года получит новый посадочный комплекс для подготовки летчиков палубной авиации.