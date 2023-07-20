Российский наземный «авианосец» получит новый посадочный комплекс

ТАСС: тренировочный комплекс НИТКА в Крыму получит новый посадочный комплекс

Наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА, который находится в крымских Саках, в рамках модернизации до 2025 года получит новый посадочный комплекс для подготовки летчиков палубной авиации. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Комплекс НИТКА в Саках до 2025 года получит новый телевизионный посадочный комплекс, аналогичный тому, который стоит на находящемся в ремонте авианосце "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"», — сказал он.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Комплекс НИТКА предназначен для отработки летчиками палубной авиации техники взлета и посадки самолета на палубу авианосца.

Ранее в июле ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» может быть передан Военно-морскому флоту России уже в конце 2024 года.

В сентябре 2022-го министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в России разрабатывают наземный учебно-тренировочный комплекс морской авиации, который предназначен для испытания электромагнитных катапульт, палубных летательных аппаратов и аэрофинишеров.