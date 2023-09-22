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13:24, 22 сентября 2023Мир

ЕС предоставил Украине новый транш помощи

Глава ЕК сообщила, что ЕС предоставил Украине новый транш на 1,5 млрд евро

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) предоставил Украине новый транш в рамках макрофинансовой программы помощи за текущий год. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Сегодня мы выплатили Украине еще 1,5 миллиарда евро», — сказала глава ЕК.

Ранее в Конгрессе США выступили против военной помощи Украине. Почти 30 республиканцев заявили Белому дому об отклонении запроса на помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов.

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    Анастасия Заикина
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