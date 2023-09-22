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21:57, 22 сентября 2023Интернет и СМИ

Американский журналист посетил Москву и поделился впечатлениями

Американский журналист Хинкл заявил, что ему понравилось изучать историю России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Американский журналист Джексон Хинкл в ходе своей поездки в Москву посетил Музей Победы. Своими впечатлениями он поделился в в эфире своего YouTube-канала.

По словам Хинкла, люди были настроены дружелюбно, а в музее для него провели специальную экскурсию. «Они услышали, что я говорил на английском у входа, и устроили мне специальную экскурсию, дали головной убор советского солдата времен Второй мировой. Эти люди прекрасны», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что ему понравилось изучать историю России. Кроме того, Хинкл оценил возможность дружбы американского и российского народа, заявив, что она реальна.

Ранее Хинкл высказал мнение, что Москва красивее Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лондона. Он отметил высокий уровень обслуживания, еды и инфраструктуры в столице России.

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    Марина Совина
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