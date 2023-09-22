Американский журналист посетил Москву и поделился впечатлениями

Американский журналист Хинкл заявил, что ему понравилось изучать историю России

Американский журналист Джексон Хинкл в ходе своей поездки в Москву посетил Музей Победы. Своими впечатлениями он поделился в в эфире своего YouTube-канала.

По словам Хинкла, люди были настроены дружелюбно, а в музее для него провели специальную экскурсию. «Они услышали, что я говорил на английском у входа, и устроили мне специальную экскурсию, дали головной убор советского солдата времен Второй мировой. Эти люди прекрасны», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что ему понравилось изучать историю России. Кроме того, Хинкл оценил возможность дружбы американского и российского народа, заявив, что она реальна.

Ранее Хинкл высказал мнение, что Москва красивее Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лондона. Он отметил высокий уровень обслуживания, еды и инфраструктуры в столице России.

