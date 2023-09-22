В США раскрыли будущее Украины в случае победы Трампа на выборах

CNN: Зеленский получил представление, что помощь Украине может прекратиться

Журналист Стивен Коллинсон раскрыл будущее Украины в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы государства. В колонке для CNN он заявил, что при таком исходе поддержка Киева со стороны Вашингтона может прекратиться.

«[Владимир] Зеленский внезапно для себя получил представление о том, как возможное возвращение Дональда Трампа к власти после выборов 2024 года и как нынешнее влияние экс-президента на неуправляемую палату представителей, возглавляемую республиканцами, могут разорвать многомиллиардный спасательный круг, от которого зависит существование Украины», — написал Коллинсон.

Журналист привел заявление Трампа насчет ситуации на Украине. Он напомнил, что политик обещал положить конец конфликту в течение суток, если станет президентом.

По словам Коллинсона, новые опросы показали, что сегодня все больше американцев скептически относятся к оказанию поддержки Киеву. Журналист считает, что Зеленскому нужно развить новые политические навыки, чтобы не лишиться поддержки со стороны США.

Ранее сообщалось, что почти 30 республиканцев в Конгрессе США выступили против военной помощи Украине.