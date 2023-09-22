МИД Белоруссии обвинил Запад в неоколониализме

Глава МИД Белоруссии Алейник назвал западные санкции формой неоколониализма

Санкционная политика угрожает безопасности человечества и представляет собой форму неоколониализма. В этом западные страны обвинил глава Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Сергей Алейник, передает РИА Новости.

«Беларусь рассматривает санкции, затрагивающие жизнь более трети человечества, как современную форму неоколониализма, которой не должно быть места в международных отношениях между цивилизованными народами в XXI веке», — заявил он.

По его словам, Минск на протяжении двух десятилетий выступает за многообразие путей развития государств, которое министр назвал «непреходящей ценностью цивилизации» «Поскольку именно свобода выбора своего пути развития является главной предпосылкой справедливого, устойчивого и стабильного мира», — объяснил Алейник.

Ранее глава МИД Белоруссии назвал абсурдными обвинения Минска в «пособничестве агрессии» в связи с украинским конфликтом. Он напомнил, что именно в Белоруссии были подписаны договоренности, которые положили начало мирному процессу по Украине.