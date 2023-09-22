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14:55, 22 сентября 2023Бывший СССР

На Украине оценили российскую оборону

Премьер Украины Шмыгаль призвал укрепить оборону страны по примеру России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высоко оценил оборону российских войск на запорожском направлении, призвав укрепить оборонительные рубежи республики по примеру России. Его цитирует ТАСС.

«Мы видим, как россияне за полгода укрепились на запорожском направлении. Нам нужно укрепляться абсолютно не меньше. По всем направлениям, по всей линии фронта», — сказал он.

Шмыгаль отметил необходимость создавать эффективную полосу фортификаций. Премьер Украины подчеркнул, что это нужно делать быстро, особенно на тех территориях, где происходят боестолкновения. По его словам, для строительства фортификаций есть инструменты.

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    Кристина Есикова
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