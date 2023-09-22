На Украине оценили российскую оборону

Премьер Украины Шмыгаль призвал укрепить оборону страны по примеру России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высоко оценил оборону российских войск на запорожском направлении, призвав укрепить оборонительные рубежи республики по примеру России. Его цитирует ТАСС.

«Мы видим, как россияне за полгода укрепились на запорожском направлении. Нам нужно укрепляться абсолютно не меньше. По всем направлениям, по всей линии фронта», — сказал он.

Шмыгаль отметил необходимость создавать эффективную полосу фортификаций. Премьер Украины подчеркнул, что это нужно делать быстро, особенно на тех территориях, где происходят боестолкновения. По его словам, для строительства фортификаций есть инструменты.