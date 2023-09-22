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16:39, 22 сентября 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер впервые стал отцом

Фото: @rustam_nabiev92

Популярный российский блогер Рустам Набиев, известный как Рустам Майер, впервые стал отцом. Снимок с новорожденным он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Добро пожаловать в этот мир», — подписал Набиев фото, на котором он стоит рядом с женой Светланой, держащей на руках новорожденного. В публикации отмечается, что ребенок появился на свет в Дубае. Пол ребенка в посте не уточняется.

Ранее Набиев рассказал, что разочаровался в жизни в США и принял решение покинуть страну. В качестве одного из главных недостатков он назвал низкий уровень безопасности: по его словам, на улице «каждую минуту» происходят драки и грабежи. Блогер также отмечал, что каждый штат обладает своей спецификой. Так, Лос-Анджелес он назвал грустным, грязным и криминальным.

Набиев с женой уехали из России в 2022 году. Они жили в Турции и ОАЭ, позднее переехали в США. После неудачного опыта жизни в стране супруги вернулись в Арабские Эмираты.

Блогер известен своими юмористическими роликами с шуточными озвучками известных фильмов и телепрограмм. На его профиль в Instagram подписаны 2,3 миллиона человек, а на канал на YouTube — 3,46 миллиона.

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    Мария Большакова
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