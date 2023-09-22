Мужчинам рассказали о способе корректно измерить размер пениса

Врач-уролог, доктор медицинских наук Джамин Брамбхатт рассказал о способе корректно измерить длину и обхват пениса при помощи портняжной ленты. Его слова передает издание Men’s Health.

В первую очередь, Брамхатт призвал мужчин не зацикливаться на размере своих гениталий, поскольку этот показатель никак не влияет на фертильность или способность удовлетворить партнершу. В большинстве случаев в интиме гораздо важнее техника и внимание к желаниям женщины, а не величина полового органа. Однако, по словам врача, знать размер пениса все может быть полезно для подбора подходящих презервативов.

Чтобы правильно измерить длину полового органа, Брамхатт рекомендовал воспользоваться мягкой портняжной лентой. Сделать это можно как стоя, так и сидя. Конец ленты нужно разместить в месте, где верхняя часть основания пениса соприкасается с лобковой костью. Если в этой области присутствуют жировые отложения, необходимо надавить на них, чтобы нащупать кость, объяснил уролог.

Затем, по словам Брамхатта, надо отодвинуть крайнюю плоть и измерить длину пениса до кончика головки включительно. Обхват гениталий измеряется схожим образом, добавил он. При этом, если мужчина решил узнать свой размер не из любопытства, а чтобы подобрать презерватив, измерения надо проводить, когда пенис находится в эрегированном состоянии, подытожил Брамхатт.

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