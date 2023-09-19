Названы популярные в древности способы усилить оргазм и их современные аналоги

Эксперт по сексу Аликс Фокс рассказала о популярных в древности способах улучшить качество секса, а также назвала современные альтернативы. Ее слова цитирует издание The Sun.

Фокс заявила, что древние египтяне верили, будто на качестве секса благоприятно скажется посыпание гениталий порошком из высушенного и измельченного сердца крокодила. По ее словам, эффективность этого метода усиления потенции не доказана, однако современным аналогом ему могут стать разнообразные интимные гели. Они оказывают охлаждающее или согревающее действие на пенис, стимулируют его нервные окончания и тем самым продлевают эрекцию.

При этом, как отметила специалистка, советы древних индусов, собранные в «книге духовного оздоровления», каковой изначально и задумывалась Камасутра, до сих пор не потеряли своей актуальности.

Во времена Тюдоров в моде была невинность, потому даже искушенные женщины нередко притворялись более неопытными, чем были на самом деле, продолжила Фокс. В целом, по ее мнению, подобная игра может быть довольно захватывающей и сегодня. «Попробуйте сыграть в ролевую игру, в которой один из вас — новичок в постели и хочет получить от партнера "уроки секса". Это отличный способ изучить доминирование, контроль и подчинение. Возможно, вы узнаете что-то новое о том, что возбуждает вашего любовника», — пояснила специалистка.

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