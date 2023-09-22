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09:55, 22 сентября 2023Культура

Десятичасовые переговоры между бастующими сценаристами и студиями завершились

Переговоры между бастующими сценаристами и студиями завершились без соглашения

Фото: Mike Blake / Reuters

Десятичасовые переговоры между бастующими сценаристами Голливуда и руководителями студий завершились. Об этом сообщает CNN.

По информации источника, стороны вновь не достигли соглашения, однако в этот раз переговоры, состоявшиеся в четверг, 21 сентября, привели к большому прогрессу, которого недостаточно для окончания забастовок.

О новой дате собраний сценаристов и руководств студий не сообщается.

О забастовке сценаристов Голливуда из-за несогласия с Альянсом продюсеров кино и телевидения и требования улучшения условий труда сообщалось в начале мая. 13 июля Гильдия киноактеров США также объявила о начале забастовки. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.

В начале сентября киностудия Warner Brothers оценила убытки, которые могут принести забастовки сценаристов и актеров США.

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    Анастасия Астахова
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