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16:20, 22 сентября 2023Мир

Стало известно о скором начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Bloomberg: переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начнуться в декабре

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) в октябре может выступить с официальной рекомендацией начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, после соответствующей рекомендации ЕК «лидерам ЕС придется ее одобрить, скорее всего, на встрече на высшем уровне в декабре».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что для вступления в ЕС Украина должна побороть коррупцию, ввести транспарантный механизм в администрации и экономике, обеспечить соблюдение закона, а также ввести климатическое регулирование.

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    Глеб Бажуткин
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