В Кремле опровергли возможность социальных взрывов из-за бензина

Песков назвал ограничения на экспорт бензина обычной работой правительства

Ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, о которых накануне объявило правительство, являются своевременной мерой и будут длиться столько, сколько нужно для обеспечения стабильности на топливном рынке внутри страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в Кремле не видят никаких возможностей и предпосылок для социальных взрывов из-за дефицита топлива, такие опасения скорее связаны с гипертрофированными формулировками.

Песков заметил, что топливный рынок в настоящее время трясет во всем мире, определенные проблемы возникли и в России. А в связи с уборочными работами и посевной регулировать этот вопрос было необходимою Ситуация на оптовом и топливном рынке также требовала вмешательства, что и произошло.

Ранее первый замминистра энергетики России Павел Сорокин тоже не смог уточнить, как долго продлится практически полный запрет на вывоз топлива. Он пояснил, что в текущих формулировках мера вводится как бессрочная, а для ее прекращения необходима стабилизация рынка.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об ограничении экспорта бензина и дизельного топлива на фоне непрерывного роста оптовых цен в последние месяцы и нехватки горючего внутри страны. Перед на этой неделе власти анонсировали некие радикальные меры, однако приоритетной считалась заградительная пошлина в размере 250 долларов за тонну нефтепродуктов.