В Кремле назвали Польшу агрессивной страной из-за перевооружения

Песков про вооружение Польши: это агрессивная страна, мы начеку

Польша является агрессивной страной, которая вмешивается в чужие дела. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перевооружение республики, передает РИА Новости.

«Наши белорусские друзья и союзники и мы начеку на фоне этих потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить», — заявил представитель Кремля, отметив, что Варшава не гнушается подрывной деятельностью и является не очень комфортным соседом для Белоруссии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша отказывается передавать Киеву свое новое оружие, купленное для обороны. По его словам, новое оружие приобрели для польской армии на миллиарды долларов в целях укрепления безопасности страны.