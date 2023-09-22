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09:12, 22 сентября 2023Ценности

49-летняя ведущая «Топ-модели по-американски» рассказала о пластике

Фото: Katharine Lotze / Getty Images

Американская модель и актриса Тайра Бэнкс рассказала о пластических операциях. Соответствующее интервью появилось на сайте издания People.

Так, 49-летняя ведущая проекта «Топ-модели по-американски» заявила, что никогда не прибегала к хирургическим вмешательствам. При этом она отметила, что в преддверии 50-летия все еще ощущает себя молодой.

«Я смотрю в зеркало и не чувствую себя на 50. Думаю, что 50 — это новые 30», — высказалась манекенщица.

В июле 2022 года Тайра Бэнкс удивила поклонников изменившийся внешностью. Знаменитость прошла по улицам Лос-Анджелеса в спортивном костюме серого цвета с камуфляжным принтом. В качестве обуви она выбрала черные кроссовки, а на голову надела бандану. Фанаты обратили внимание на то, что Бэнкс заметно располнела, и обругали ее в комментариях под постом.

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    Мария Винар
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